Anstoß für die neue offene Jugendarbeit in Bad Laer. Sandra Barrenpohl und Holger Richard versuchten sich beim Billard. FOTO: Archiv Vermischtes Wohlfühlen und Abhängen in der neuen "Vil-Laer" 14.09.2007, 22:00 Uhr

Ein alter Standort, aber ein neuer Name, ein neuer Träger und ein neues Konzept: Mit geladenen Gästen haben gestern Nachmittag das westfälische Kinderdorf Niedersachsen als Träger der offenen Jugendarbeit in Bad Laer und die Gemeinde feierlich den neuen Jugendtreff an der Wilhelmstraße eingeweiht.