Herzstück ist eine Halle mit einer 20 mal 60 Meter großen Trainingsfläche, die der Vorbesitzer des Hofs Beckerode eigentlich für den Breiten- und Vereinssport errichtet hatte. An das bestehende Gebäude haben die neuen Eigentümer zwei Trakte mit Boxen für 29 Reitpferde angebaut. Außerdem sind eine runde Longierhalle, ein 30 mal 70 Meter großer Außenplatz und einige Funktionsgebäude entstanden. Im Obergeschoss der Reithalle befinden sich Wohnungen für die Angestellten.

Anfang dieser Woche fand die Eröffnungsfeier statt, bei der die im vergangenen Oktober in Betrieb genommene Anlage rund 200 Gästen vorgestellt wurde. Eingeladen hatten die Eigentümer Jürgen und Christoph Koschel. Vater und Sohn verdienen nicht nur ihr Geld mit Pferden, sondern haben selbst bereits viele Triumphe im Sattel gefeiert. Aktuell ist es der 31-jährige Christoph, der immer wieder erfolgreich an großen Dressurturnieren teilnimmt. Dabei geht es dem studierten Juristen nicht nur um die sportlichen Meriten, sondern auch darum, seine Pferde der internationalen Reiterszene vorzustellen - und so potenzielle Käufer auf sie aufmerksam zu machen.

Die Ausbildung und der Verkauf von hochkarätigen Reitpferden bilden aber nur einen Teil der Arbeit der Koschels. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Training von Reitern: Vater wie Sohn sind weltweit gefragte Instruktoren, bei denen sich Profis den letzten Schliff holen. So war Jürgen Koschel bis vor einigen Jahren Trainer der renommierten Dressur-Equipe der Niederlande, die unter seiner Führung bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zahlreiche Medaillen gewann. Inzwischen betreut der 60-Jährige den Elitekader der Schweiz.

Bei seinem Sohn Christoph trainiert auf dem Borgberg zurzeit unter anderen die Australierin Maree Tomkinson. Mit ihrem von den Koschels ausgebildeten Holsteiner Lanzarro gehört sie zu den heißen Anwärtern auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Peking.

"Es war immer mein Traum, etwas Eigenes zu haben", begründet Christoph Koschel den Umzug aus der Weltstadt Hamburg in die beschauliche Landgemeinde Hagen. Die liegt aus der Sicht eines Pferdesportlers zudem geografisch ausgesprochen günstig: In unmittelbarer Nähe befindet sich eines der wichtigsten Zentren des deutschen Reitsports, der Olympiastützpunkt im westfälischen Warendorf.

Abgesehen davon kennt Koschel Hagen seit seiner Kindheit: Ulli Kasselmann ist sein Patenonkel. Mit dessen Sohn François war er schon als Steppke eng befreundet. "Der Hof Kasselmann war für mich immer etwas Besonderes", sagt er. Jetzt sind aus Freunden und Geschäftspartnern auch Nachbarn geworden.