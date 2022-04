Schwungvoll ging es dann weiter, und zwar mit vier Medleys und Songs von Klaus Doldinger, von Bert Kaempfert oder von Marius Müller-Westernhagen. Den Zuhörern gefiel es. Mit verdientem Applaus entließen sie die Musiker schließlich in eine erste Pause. Die nutzte die Schützenkapelle, um sich in bayerische Trachten zu hüllen. In Dirndl und Lederhosen spielten die Musiker am Vorabend der Landtagswahl in Bayern den Radetzky-Marsch, während die Besucher das Konzert bei Maßbier und Brezel genossen.

Wilfried Schröer war es schließlich vorbehalten, stellvertretend für alle Grafelder Vereine die besten Glückwünsche Richtung Schützenkapelle auszurichten. Anschließend legten die Musiker noch einmal richtig los. Die Herz-Schmerz-Polka, das „Musik-ist-Trumpf-Potpourri“, die Tanzparty mit Christian Bruhn und das „In-Junkers-Kneipe-Potpourri“ sorgten für eine tolle Stimmung. Als dann schließlich noch „Rosamunde“ und die „Schunkelparade“ ertönten, war auch der letzte Musikwunsch erfüllt. Zum Schluss spielte die Schützenkapelle das Niedersachsenlied, bei dem das Publikum ebenfalls lautstark mitsang.

Nach dem Konzert standen noch zwei Ehrungen von Gründungsmitgliedern auf dem Programm. Als Erstes zeichneten die Musiker Eike Johanning für seine langjährige Tätigkeit als Dirigent mit einem Präsent aus. Weiterhin erhielt Inge Triphaus eine Auszeichnung für ihre Arbeit als Notenwartin. Sie wird von ihren Musikkameraden übrigens liebevoll „Mutter der Kapelle“ genannt.

Am Sonntag folgte dann das Musikertreffen der Nordkreiskapellen in Grafeld, bei dem neun Kapellen ihre Liedvorträge vorstellten (Bericht folgt).