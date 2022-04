Mit seinem Auto erregt Heinrich Clören immer wieder Aufsehen, denn es hat ein gelbes Kennzeichen aus den Niederlanden - und auf der Scheibe einen Fan-Aufkleber von Bayern München. «Das versteht keiner», sagt Clören. Dabei ist die Erklärung ganz einfach: Der 51-Jährige gehört zu der wachsenden Zahl von Deutschen, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, aber in den Niederlanden arbeiten. Ihre Zahl ist binnen zehn Jahren von 1500 auf etwa 9000 gestiegen.

«Wenn ich in meinem Wohnort Duisburg erzähle, dass ich in Hollandarbeite, glauben alle, ich hätte da jeden Tag eine Wahnsinnsreise vormir.» Zu seinem Arbeitsplatz in Helmond sind es 95 Kilometer. Clörenist Geschäftsführer des Röhrenproduzenten Mannesmann Robur, einerTochter der Salzgitter AG. Anfangs musste er sich erst malumgewöhnen. «Es ist hier alles viel weniger hierarchisch», erzählter. «Da hatte ich anfangs schon Probleme mit. Ich war daran gewöhnt,den Leuten zu sagen, wie's läuft, aber hier muss man viel mehrüberzeugen, und wenn man das nicht kann, hat man keinen Erfolg.»

Nie wird Clören seinen ersten Rundgang durch den Betriebvergessen: «Die Leute haben mich alle sofort völlig unbefangenangesprochen und geduzt. Daran habe ich mich bis heute noch nichtganz gewöhnt, da bin ich immer noch sehr deutsch.» Dafür trägt erjetzt keine Krawatte mehr: «Nach zwei Jahren habe ich festgestellt,dass ich der einzige bin.» Außer dem Chef arbeiten noch sieben andere Deutsche bei Robur, dasinsgesamt etwa hundert Leute beschäftigt. Ingo Janser (29) und JoséAntonio Amador Cavaco (40) vom Niederrhein arbeiten in derMontagehalle. Vorbehalte gegen Deutsche haben sie noch nie kennengelernt. «Das Betriebsklima ist super hier», sagt Janser. «Hier wirdviel mehr gefeiert, hier gibt's Tennis-, Fußball- und sogarAngelturniere. Wir spielen regelmäßig im Oranje-Trikot.» Dass so viel wert auf ein gutes Betriebsklima und sportlichenAusgleich gelegt wird, hat unter anderem damit zu tun, dassniederländische Unternehmen bis zu zwei Jahre lang Krankengeld zahlenmüssen. Damit will der Gesetzgeber sie dazu zwingen, besser auf dieGesundheit der Arbeitnehmer zu achten. Ein Burnout kann teuer werden. Der Zustrom deutscher Arbeitskräfte in die niederländischeGrenzregion begann Ende der 90er Jahre, als die wirtschaftliche Lageim Nachbarland deutlich besser war als in Deutschland. «Aber auchjetzt steigt die Zahl der deutschen Grenzgänger noch», erläutertWilfried Kullmann von der Agentur für Arbeit in Emmerich. «DerStundenlohn ist in den Niederlanden zwar teilweise niedriger, aber dadie Abgaben geringer sind, bleibt unter dem Strich oft mehr übrig.»Es gibt auch keine 400-Euro-Jobs, dafür aber einen Mindestlohn. DieNiederländer wiederum schätzen an den Deutschen die oft bessereAusbildung. Dazu kommen laut Kullmann «ureigenste deutsche Tugendenwie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und hohe Motivation». Das Büro startpeople in Venlo hat sich sogar auf die Vermittlungvon Deutschen spezialisiert. Inzwischen bewerben sich etwa hundertDeutsche pro Woche, wovon im Schnitt 60 untergebracht werden können.Während 2004 noch etwa 80 Arbeitssuchende pro Monat über die Grenzevermittelt wurden, sind es mittlerweile schon 235. BeimLastwagenhersteller DAF in Eindhoven sind zehn Prozent derBeschäftigten Deutsche.