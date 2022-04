1322 Gespräche gingen bei der '"'Nummer gegen Kummer'"' bis zum 31. Oktober ein. Davon mündeten 245 in ein ausführliches Beratungsgespräch. '"'Das sind schon mehr als im gesamten Jahr 2006'"', sagt Doris Bödige, die Leiterin des Elterntelefons. Im Vorjahr wurden 237 lange Telefonate gezählt.

Auch wenn die Zahlen schwanken - die Themen bleiben gleich. Bei fast 70 Prozent der Anrufe geht es um Erziehungsfragen und -probleme. Da ist eine Mutter völlig entnervt, weil ihr Baby ständig schreit. Eine andere ist der ewigen Streitereien über Hausaufgaben und das Aufräumen des Zimmers überdrüssig. Oder es gibt Klagen darüber, dass sich die Oma dauernd in die Erziehung einmischt.

Patentrezepte gibt es allerdings nicht. Die derzeit 24 Mitarbeiter (18 Frauen, 6 Männer) suchen vielmehr gemeinsam mit den Anrufern nach Lösungswegen. Oder sie machen den Eltern Mut, wenn sie an sich und ihrem Erziehungsstil zweifeln. Sorgen werden ernst genommen und besprochen. Dann kann sich auch mal herausstellen, dass das vermeintlich hyperaktive Kind eigentlich nur lebhaft ist und das Temperament seiner Mutter geerbt hat.

'"'Das Wichtigste ist, zunächst einfach zuzuhören'"', erläutert Bödige. Manchen Eltern geht es schon besser, wenn sie bei der '"'Nummer gegen Kummer'"' einfach mal Dampf ablassen können. Bei gravierenden Problemen verweisen die Ansprechpartner auf Beratungsstellen.

Die Arbeit am Telefon setzt eine gründliche Ausbildung voraus. Ende Januar beginnt in der katholischen Familien-Bildungsstätte ein neuer Kurs. In 80 Stunden lernen die Teilnehmenden einmal wöchentlich, wie sie Gespräche führen und beenden, wie sie beraten, ohne zu bevormunden, und wie sie den Frust, den andere auf sie abladen, nicht mit nach Hause nehmen.

Die Ausbildung dauert ein halbes Jahr, die Teilnahmegebühr beträgt 190 Euro. Nach der Hälfte der Ausbildung beginnen die Neuen während der Sprechzeiten (montags bis donnerstags von 9 bis 11 und 17 bis 19 Uhr) zu hospitieren. Mit der Ausbildung verpflichten sich die Teilnehmer zu zwei Jahren ehrenamtlichem Dienst unter der 0800/1119550. '"'Die meisten unserer Mitarbeiter übernehmen zweimal im Monat je eine zweistündige Schicht'"', beschreibt Bödige den Zeitaufwand.