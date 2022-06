Mit zehn Zählern aus vier Partien in der Gruppe C zogen die Japaner ebenso wie Usbekistan (10), das Nordkorea und den Bochumer Chong Tese mit 1:0 bezwang, vorzeitig in die entscheidende Phase der WM-Ausscheidung in Asien ein.

Dort spielen vom 3. Juni 2012 an zehn Teams in zwei Gruppen vier direkt qualifizierte Weltmeisterschaftsteilnehmer aus. Eine Mannschaft aus Asien hat in der Relegation gegen einen südamerikanischen Vertreter zudem die Chance auf einen weiteren Startplatz.

In der Gruppe D musste Australien im Oman mit 0:1 (0:1) durch einen Treffer von Amad Ali (18.) die erste Niederlage hinnehmen, bleibt allerdings mit neun Punkten an der Tabellenspitze. Die Führung in der Gruppe B verteidigte Südkorea durch ein 2:0 (0:0) bei den Vereinigten Arabischen Emiraten.