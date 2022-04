Viele hoffen, dass die WM Südafrika, wenn nicht ganz Afrika, einen großen Schritt voranbringen wird. «Wir zeigen der Welt, dass wir fähig sind, und wir ermutigen die anderen afrikanischen Länder... Die Botschaft ist nicht die der Hoffnungslosigkeit», sagte der Chefökonom der First National Bank, Cees Bruggemans. Die WM sei eine einmalige Chance, «Südafrikas angeschlagenes Image aufzupolieren», es sei ein Signal gegen den grassierenden «Afro-Pessimismus».

Die WM werde «definieren, wer wir sind» und ob «wir es wert sind, einen Platz unter den führenden Nationen der Welt zu haben», kommentierte die «Cape Times». Die WM-Auslosung Anfang Dezember in Kapstadt bot den Gastgebern durchaus Grund, selbstbewusst aufzutreten. Auch viele Verbands-Delegierte waren beeindruckt.

Obwohl noch überall gebaut und gezimmert wird - die hochmodernen Stadien sind so gut wie fertig, die Flughäfen in Johannesburg und Kapstadt glänzen in neuer Pracht. Nicht nur das gut ausgebaute Straßensystem belegt, dass der reichste Staat Afrikas Gastgeber der Welt sein wird. WM-Organisationschef Danny Jordaan sprach angesichts der weltweiten Skepsis über die Fähigkeiten der Afrikaner nach der glanzvollen und gelungenen Auslosung selbstbewusst vom «Tod des Zweifels». Das fröhliche und friedliche Fest von über 50 000 Menschen bei der WM-Auslosung in der engen «Long Street» inmitten der City Kapstadts gaben einen vielversprechenden Vorgeschmack.

Aber in all die Hoffnungen mischen sich auch Ängste. Am meisten sorgen sich die Südafrikaner um die Sicherheit ihrer Gäste, schließlich «tragen wir das schreckliche Etikett, eines der gewalttätigsten Länder der Welt zu sein», so die «Cape Times».

Ganz Südafrika hofft, dass die WM dem Land nicht nur neue Reputation, sondern auch einen wirtschaftlichen Schub beschert. Da allerdings überwiegt die Skepsis. «Es wird keinen Geldregen auf Südafrika geben», betonen die Autoren Stefan Szymanski und Simon Kuper in ihrem Buch «Soccernomics». Manche Experten verweisen allerdings auf die wichtigen neuen Infrastrukturen und den absehbaren Boom für die Tourismusbranche.