plattdeutsch FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Witte Flocken fallt sacht - Adventsfeier auf Platt 13.12.2009, 19:32 Uhr

Ein Appell zog sich gestern Abend wie ein roter Faden durch die Plattdeutsche Adventsfeier, die der Heimatbund Osnabrücker Land (HBOL) in der ehemaligen St.-Martinus-Kirche in Hagen ausrichtete: In der Adventszeit verstärkt den Fokus auf den Sinn des Weihnachtsfestes zu lenken, anstatt sich von der Hast und Hetze der Konsumgesellschaft gefangennehmen zu lassen.