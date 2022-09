Kommt Tom Cruise zur Eröffnung? Die Frage nach dem Hollywoodstar und populärsten Scientology-Apologeten bleibt ungestellt. "Sie müssen verstehen", sagt die freundliche Stimme am Telefon. Auskünfte gebe es nur für Journalisten, die sich zuvor die Ausstellung im neuen Gebäude an der Otto-Suhr-Straße angeschaut hätten. Man habe mit der Berichterstattung so viele schlechte Erfahrungen gemacht - da wolle man lieber für "ein objektives Bild" sorgen, sagt Sabine Weber, die Scientology-Sprecherin. Schließlich sei doch mittlerweile hinlänglich bewiesen, dass von ihrer Organisation "keinerlei Aktivitäten gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung" ausgingen.

Auch ohne Besuch der "objektiven Ausstellung", der dankend abgelehnt wird, ist immerhin so viel klar: 5000 Gäste werden zur Eröffnung der neuen Dependance erwartet. Im Bezirk Charlottenburg hat die Organisation ein sechsstöckiges Gebäude angemietet - 4000 Quadratmeter groß, mit einem Nachbau des Büros von Scientology-Gründer Hubbert im vierten Stock, wie es in allen größeren Scientology-Zentren üblich ist.

Der Berliner Senat soll von der Bestimmung des Gebäudes erst aus der Zeitung erfahren haben. Denn Scientology wird, anders als in vielen anderen Bundesländern, in der Hauptstadt nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Die Opposition im Abgeordnetenhaus richtet nun Vorwürfe gegen Innensenator Ehrhart Körting (SPD). Dieser hat 2003 die Observierung gestoppt - aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils. Scientology sei ihm zwar unsympathisch, sagt der Senator, doch ihm fehle die Handhabe. Zwei Gerichtsverfahren hätten keine Anzeichen für verfassungsfeindliche Aktivitäten ergeben.

In Niedersachsen wird die umstrittene Organisation dagegen vom Verfassungsschutz überwacht - obwohl das Land nicht gerade zu den Hochburgen der Scientology gehört. Gerade mal 200 Mitglieder gehören nach Angaben des Innenministeriums der einzigen Scientology-"Kirche" des Landes an, die ihren Sitz in Hannover hat. In ganz Niedersachsen gibt es nur wenige hundert Mitglieder, die oft in den "Gemeinden" benachbarter Bundesländer aktiv sind, vor allem in Hamburg. 5000 bis 6000 Mitglieder gibt es nach Angaben des Bundesverfassungsschutzes bundesweit.

Das neue Berliner Zentrum soll "vorerst nicht" anstelle von München der Hauptsitz in Deutschland werden - so viel lässt sich Sabine Weber denn doch entlocken. Die Präsenz der Scientologen in Berlin ist aber in den vergangenen Wochen unübersehbar: Im Herbst hatten sie ein Zelt direkt am Hauptbahnhof aufgeschlagen, wenig später auf der Freifläche am Bahnhof Friedrichstraße. Auf große Resonanz stießen die Missionszelte nicht: Die meisten Passanten gingen achtlos vor-bei.

Für Ursula Caberta, Leiterin der Arbeitsgruppe Scientology in der Hamburger Innenbehörde und eine der schärfsten Kritiker der Organisation, ist das neue Berliner Zentrum Teil einer europaweiten Kampagne. Sie warnt davor, Scientology könne dadurch verstärkt Einfluss auf die Bundespolitik nehmen wollen.

Bislang sind spektakuläre Scientology-Mitgliedschaften prominenter Politiker und Schauspieler in Deutschland allerdings nicht bekannt - ganz anders als in den USA. Dort ist der fanatische Scientologe Tom Cruise aufgrund seines missionarischen Eifers schon bei Filmwirtschaft und Fans gewaltig angeeckt. Offen bleibt, ob er am Wochenende für Scientology in Deutschland Flagge zeigen wird.