Was sie sich nicht alles auf ihre Fahne geschrieben hat: Umgehungsstraße, Jugendtreff und Bürgernähe – die WW, mit Euphorie wurde sie am 7. September aus der Taufe gehoben. Im Unterschied zu den fünf im Rat vertretenen Parteien solle stets mit „offenen Karten und nicht am Bürger vorbei“ gespielt werden, wollte Achim Scholz die Wählergemeinschaft als Garant für „Basisdemokratie“ etablieren. „Je mehr kritische Bürger an der Lösung von Problemen mitarbeiten, desto eher werden sie gelöst.“Ob das Achim Scholz heute auch noch denkt?

Denn Wolfgang Brommer-Reuß wird vieles vorgeworfen, nur nicht, dass er kein ein kritischer Bürger ist. Seine politische „Karriere“ spricht für sich: Genau 26 Stimmen erhält das FDP-Mitglied Brommer-Reuß bei der Kommunalwahl 1999. Wenige Tage später forderte er den Rücktritt des Vorsitzenden der Liberalen, erklärte schließlich seinen Austritt und rief zugleich die Initiative „Bürger für Westerkappeln“ ins Leben. Dann Eintritt bei der CDU über den Kreisverband. Wieder Auseinandersetzungen. CDU-Mitglied Brommer-Reuß tritt im Juni 2000 aus der Union und bezeichnet den Vorsitzenden als „oberschlauen Lehrer“. Das nächste Kapitel folgt drei Monate später: die WW. Abermals greift WW-Mitglied Brommer-Reuß an. Dieses Mal erhebt er Anschuldigungen und Vorwürfe gegen WW-Vorsitzenden Achim Scholz im Internet. Achim Scholz im Dezember entnervt über die „Verunglimpfungen“: „Brommer-Reuß ist leider Mitglied geworden.“

Der Aufforderung des Vorstandes, seinen Austritt zu erklären, kam Brommer-Reuß nicht nach. Dafür zogen Scholz sowie weitere Vorstandsmitglieder die Konsequenzen. Der vom Amtsgericht Tecklenburg eingerichtete „Notvorstand“ (dem auch Brommer-Reuß angehört) wird die heutige Versammlung leiten, die die Entscheidung fällen wird, ob die WW zu Grabe getragen wird.