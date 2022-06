Seit Dezember sind hier 16 Beamte im Rund-um-die-Uhr-Dienst eingesetzt. Leiter ist Kriminalhauptkommissar Ansgar Wolbers, der aus Spelle stammt. Unterstützt wird die Dienststelle von zwei Angestellten. Der Zuständigkeitsbereich umfasst die Einheitsgemeinden Emsbüren und Salzbergen sowie die Samtgemeinden Spelle, Freren und Lengerich. Polizeistationen, die aber nicht immer besetzt sind, gibt es weiterhin in Freren, Salzbergen, Emsbüren und Lengerich. In Freren und Salzbergen sind jeweils vier, in Emsbüren zwei Beamte tätig. Die Polizeistation Lengerich ist zudem mit einem Beamten besetzt. Falls notwendig, fahren auch Streifen aus Lingen Einsätze in den Umlandgemeinden.