FOTO: Archiv Vermischtes „Wir wohnen hier nicht in einer Plastiktüte“ 13.01.2010, 20:00 Uhr

Über ihr Haus ist in den letzten Jahren vermutlich mehr geschrieben worden als über jedes andere in Voltlage. Groß und hell steht es da hinter der Kirche, zum Süden geöffnet, wie eine Muschel mit riesigen Fenstern. Unter dem Schnee auf dem großen Vordach ahnt man die Solarkollektoren. Eine Klingel gibt es nicht – der Besucher muss klopfen. „Konventionelle Klingeln verbrauchen Strom, rund um die Uhr – Jahrhundertelang haben die Menschen an Haustüren geklopft, wenn sie rein wollten. Das geht immer noch.“ Markus Knuf stellt vieles von dem, was einem durchschnittlichen Mitteleuropäer in einem wohlhabenden Land normal erscheint, erst einmal infrage.