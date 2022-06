Warum tun sich die Deutschen so schwer damit, ihr Gesundheitssystem grundlegend zu reformieren? Wir leben in einer doppelten Angstfalle: Den Patienten ist nicht bewusst, dass sie in einem staatsfreien Gesundheitssystem schneller, besser und billiger versorgt würden. Die Gesundheitsfunktionäre fürchten, durch eine Befreiung der Patienten ihre persönliche Versorgung zu verlieren. So halten beide am alten System aus Angst fest - zum Schaden aller.

Sie stehen als Rechtsanwalt nicht nur in echten Gerichtssälen, sondern auch im Fernsehstudio für die RTL-Serie "Das Strafgericht". Wie viel Zeit widmen Sie Ihrer "Karriere" als Verteidiger im TV? Die Verteidiger-Rolle für RTL nimmt nur rund acht Prozent meiner Arbeitskraft in Anspruch. Ansonsten bin ich ganz "normal" als Anwalt tätig. Mit den Fernseh-Überschüssen finanziere ich mir meine ökonomischen und historischen Studien. Sozusagen als ganz staatsfreie eigene Quersubventionierung.