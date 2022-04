Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes "Wir lassen uns vom Bund nicht ausbremsen" 26.03.2004, 23:00 Uhr

Die Ortskernentlastungsstraße in Buer wird in absehbarer Zeit nicht weitergebaut. Das teilte gestern eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums mit. Bürgermeister Josef Stock kündigte daraufhin einen politischen Vorstoß an, um die Straße doch noch zu realisieren.