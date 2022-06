In den frühen Morgenstunden am Donnerstag hatten sich Bundesregierung und Energieversorger auf eine Gesamtmenge von Atomstrom geeinigt, den die Unternehmen in den nächsten Jahren produzieren dürfen. Der Vereinbarung zufolge können die 19 Kernkraftwerke in Deutschland noch 2623 Terrawattstunden (TWh) Strom produzieren. Eine Terrawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunde. Dies entspricht nach Angaben der VEW rechnerisch einer Gesamtlaufzeit der Kernkraftwerke von 32 Jahren bei hoher Ausnutzung.