Der neue Eigentümer: Die Volksbank, die 2002 den Bau der Düte-Festhalle finanziert und das Objekt im Herbst 2005 für 366000 Euro ersteigert hat, will in Kürze den Käufer präsentieren. Im Rathausumfeld ist zu vernehmen, dass der Standort in Zukunft gewerblich genutzt wird.