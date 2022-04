«Alles was, wie Kartoffeln, länger sättigt und die Energie kontinuierlich an den Körper abgibt, ist gut und erhält die Leistungsfähigkeit», sagt Ruprecht. Deftiges wie typische deutsche Hausmannskost führe dagegen dazu, dass sich der Körper zu sehr mit der Verdauung beschäftigt und die Leistung nachlässt.

Kräftig zulangen dürften Arbeitnehmer dagegen an der Saltattheke, erklärt Susann Ruprecht vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Denn Salat habe nur wenige Kalorien, sättige aber ganz gut. Außerdem sei dann eine von fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag schon abgearbeitet.

Wer keine Kantine hat, sollte sich selbst Gekochtes vom Vortag aufwärmen oder Salat mitbringen: Wenn man ihn getrennt vom Dressing aufbewahrt und erst frisch mixt, leidet auch der Geschmack nicht. Essig und Öl im Büro vorrätig zu haben, kann die Schwelle senken, sich öfter mal einen Salat zuzubereiten.

Büroarbeiter sollten darauf achten, dass sie sich zum Essen in einen anderen Raum oder zumindest an einen anderen Tisch begeben und das Essen nicht vor dem PC in sich hineinschaufeln, rät Christina Zimmermann: «Wer bewusst genießt und wahrnimmt, was er isst, ist länger satt. Wer nebenbei isst, hat schneller wieder Hunger», sagt sie.

Dazu ist es wichtig, genug zu trinken, um den Flüssigkeitsbedarf über den Tag zu decken: «30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sind die Faustregel: Eine Frau mit 60 Kilo sollte also zwischen 1,8 und 2,4 Liter pro Tag trinken», sagt Ruprecht. Kaffee darf in die Flüssigkeitszufuhr eingerechnet werden. Das gilt allerdings nur, wenn es bei rund vier Tassen täglich bleibt.

Wer in Nachtschicht arbeitet, sollte versuchen, auf Getränke mit Koffein zu verzichten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat im Job & Fit-Projekt einen eigenen Ratgeber für Menschen entwickelt, die arbeiten, wenn andere schlafen. Darin wird empfohlen, gegen Mitternacht etwas Warmes zu essen, weil das der Müdigkeit gut entgegenwirkt. Gegen Ende der Arbeitszeit oder zu Hause hilft ein leichtes Frühstück, das den Schlaf nicht belastet und verhindert, dass man zu früh aufwacht, weil man Hunger bekommt.