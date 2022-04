Unabhängig davon, welche Stauden man in die Kübel auf Balkon oder Terrasse für die kalte Jahreszeit pflanzt: Das Gefäß muss ein Loch im Boden haben und sollte mit wasserdurchlässigem Substrat gefüllt werden, damit sich keine Staunässe bildet, wie die Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg erläutert. Bei frostfreiem Wetter dürfen die Pflanzen ab und an gegossen werden - auch wenn sie eher trocken als nass stehen sollten.