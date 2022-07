Im Laufe der Geschichte fliegt der Vogel wieder in den Käfig, der Jogger bekommt seine Sachen zurück und das frisch reparierte Auto landet am Pfahl eines Haltestellenschildes.

Vor gut zehn Jahren landete die Illustratorin mit ihrem ersten Wimmelbuch einen Erfolg. Liebevoll und mit viel Humor erzählt sie mit Bildern kleine Geschichten, die sich schon Zweijährige alleine erobern können. «Ich habe sicher noch einen ganz guten Draht zu dem Kind, das ich mal war», sagt Berner über sich selbst. Am Montag wird sie 65 Jahre alt.

In ihrer Geburtsstadt Stuttgart lebt sie schon lange nicht mehr. Berner wohnt im Münchner Schlachthofviertel, einem industriell geprägten, lebendigen Viertel mit kleinen Geschäften, Cafés und Kneipen. Eine Fundgrube für die Grafikdesignerin, vor allem in der Zeit, in der sie für den Gerstenberg-Verlag ihre Werke rund um die Bewohner der fiktiven Kleinstadt Wimmlingen entwickelte. «Als ich die Bücher gezeichnet habe, war ich schon programmiert, die Augen anders aufzuhalten und auch auf Kleidung oder schräge Typen zu achten», erzählt die Zeichnerin.

Berners Vorbild war vor allem Walter Trier, der Bücher von Erich Kästner wie «Pünktchen und Anton» oder «Emil und die Detektive» bebilderte. Von ihm hat sie die schwarze Konturierung ihrer Figuren, die sie dann bunt ausmalt.

Inzwischen gibt es Geschichten über alle vier Jahreszeiten. Wimmlinger wie Niko, der Papagei, oder Armin, der Buchhändler, haben sogar eigene Bücher mit Bildern und Reimen. Auch international erweckte Berners «Winter-Wimmelbuch» Aufsehen - wegen Pornoverdachts. In den USA störte man sich am Bild einer winzigen nackten Männerskulptur mit einem kaum sichtbaren Mikro-Penis. Prompt verzichtete der US-Verlag darauf, das Buch auf den Markt zu bringen. «Das war ein kurzes Sommerlochfeuer», sagt Berner. Allerdings ein lohnendes. «Das war super Werbung für mein Buch.» Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Ein anderer Verlag brachte das Werk in die USA, wo es gut ankam.

Doch Berner hat nicht nur Wimmlingen geschaffen. Sie schrieb Geschichten über den Hasen «Karlchen», erzählte Märchen in Comic-Form und verfasste poetische Katzengedichte. Für Hans Magnus Enzensberger illustrierte sie den «Zahlenteufel» und «Bibs».