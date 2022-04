In Wimkers eigentlicher Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm war sie, nachdem auch die letzte zuvor gemeldete Konkurrentin kurzfristig absagte, die einzige Starterin. In Absprache mit dem Landesverband und den Bundestrainern stellte sich die Emsländerin, die im Februar bei den Karate-Europameisterschaften im türkischen Bronze gewonnen hatte, der schwereren Konkurrenz. Auch in dieser waren nur vier weitere Sportlerinnen am Start, die Wimker überlegen bezwingen konnte.