«Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen», sagte William, der als Schirmherr die Feierlichkeiten zum 600-jährigen Bestehen der Universität St. Andrews offiziell eröffnete. William und Kate hatten sich an der Universität vor rund zehn Jahren kennengelernt. Es war der zweite öffentliche Auftritt des Paares seit der Verlobung.

Am Morgen hatten sich trotz Regens und starken Windes bereits hunderte Fans die besten Plätze gesichert, um Kate und William zu bejubeln. Der Sender BBC übertrug - wie beim ersten offiziellen Auftritt des Paares bei der Taufe eines Rettungsbootes am Tag zuvor - Teile des zweistündigen Besuchs live.

Kate - in Großbritannien auch wegen ihres Modegeschmacks stets im Mittelpunkt - trug ein Kostüm in edlem Rot, kombiniert mit Lederhandschuhen, Stiefeln und einem Rolli in Schwarz. Wie bei ihrem ersten Auftritt am Donnerstag auf der walisischen Insel Anglesey schüttelte die künftige Prinzessin souverän und mit freundlichem Lächeln Dutzende Hände. «Sie scheint in ihrer neuen Rolle aufzugehen», urteilte ein Kommentator der BBC.

William hatte an der altehrwürdigen Hochschule vier Jahre lang Kunstgeschichte und Geografie studiert, Kate Kunstgeschichte. Die beiden trafen sich in der malerischen Küstenstadt zum ersten Mal, wohnten gemeinsam in einer Wohngemeinschaft und wurden Gerüchten zufolge etwa Weihnachten 2003 ein Paar. Am 29. April wollen sie in London heiraten.

«Er war sagenhaft. Er hat uns das Leben einfach gemacht. Er hat mit aller Kraft versucht, ein normales Studentenpensum zu absolvieren. Und das hat er gut geschafft», beschrieb ein ehemaliger Dozent den adligen Studenten. William und Kate trafen in St. Andrews auch ihren ehemaligen Putzmann. Von Reportern wurde er gefragt, ob der Prinz auch ordentlich gewesen sei. Seine Antwort: «Ich werde jetzt mal Ja sagen.»

Für den Prinz war es das erste Wiedersehen mit der Hochschule seit seinem Abschluss 2005. Bei dem Besuch eröffnete William die offiziellen, dreijährigen Jubiläumsfeiern der ältesten schottischen Universität. Trotz der großartigen Mathematiker, die an der Universität studiert hätten, «können wir immer noch nicht sagen, wie alt wir genau sind», scherzte William. «Aber das macht nichts. Lasst uns einfach drei Jahre feiern.»