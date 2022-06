"Wer nicht entsorgt, der soll auch nicht versorgen!" Dieser Spruch sei vor mehr als zehn Jahren in der Grafschaft Bentheim formuliert worden und habe den Geschäftsführern der NVB ebenso wie der Stadt Nordhorn seinerzeit einiges an Kopfzerbrechen bereitet, blickte Wietmarschens Bürgermeister Alfons Eling zurück. Im Zuge der Konzessionsverhandlungen über die Gaslieferungen habe sich Wietmarschen 1994 für eine Beteiligung an den NVB entschieden. Heute liege der Anteil bei 5,10 Prozent. Diese Entwicklung bezeichnete Eling als Glücksfall, weil nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern gutnachbarschaftliche Beziehungen die Folge gewesen seien.