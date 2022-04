Rektor der Mittelschule war damals Bernhard Stegmann, Klassenlehrer Erich Pfeifer, der als sehr engagierter Pädagoge mit viel Einsatz den Schülern durch Frühstunden zusätzliches Wissen in Fächern vermittelte, die auf das Berufsleben vorbereiten sollten.

Nach einem Empfang im Café West besuchten die Ehemaligen zunächst ihre alte Schule (heute Apotheke und Ärztehaus), die Turnhalle gegenüber Overhoff, den Schlossteich mit der Nordost-Bastion, die St.-Katharina-Kirche und die Schlossanlage. Auf dem alten Friedhof besuchten die Gäste zudem Gräber von ehemaligen Lehrern und Mitschülern.

Am Abend holte sie der Nachtwächter Cojohn (Friedhelm Esch) ab und erläuterte Geschichte und Infrastruktur der Stadt. Im Hotel Wilken fühlten sich alle bis in die Nacht sehr wohl und tauschten viele schöne Erinnerungen aus der gemeinsamen Schul- und Jugendzeit aus. Am nächsten Morgen trennten sich alle nach dem Frühstück mit herzlichen Dankesworten an die Organisatoren Ingrid Höveler, Rita Sperling und Ingrid Flockenhaus.