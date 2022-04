Zusammen mit Scott MacMillan, dem Komponisten von '"'The Celtic Mass Of The Sea'"', wird er einige wenige Konzerte in Deutschland spielen. Und Venne ist dabei.

Jens spielt seit 30 Jahren akustische Gitarre und arbeitet als Musiker, Komponist, Arrangeur und Produzent. Viele bezeichnen seinen Solostil als '"'Celtic Fingerstyle Guitar'"'. Die Gitarre ist sein Hauptinstrument, doch spielt er auch auf anderen Instrumenten, wie Bouzouki, Cello, Uilleann Pipes, Bass, Harfe, Keyboards oder Whistles.

Scott Macmillan, geboren 1955 in Halifax, Nova Scotia, ist einer der führenden Musiker Kanadas und spielt national wie international eine tragende Rolle, wenn es darum geht, das Publikumsinteresse für die Musik des atlantischen Kanadas zu wecken. Gleichermaßen zu Hause auf dem Podium, im Studio oder hinter der Gitarre, ist er ein gefragter Musiker, Dirigent, Komponist und Produzent.

Die Liste der Preise und Nominierungen für den Ausnahme-Gitarristen ist lang, am auffallendsten ist, dass die Auszeichnungen aus den verschiedensten musikalischen Genres stammen. Da findet sich der '"'Artist of the year Award'"' (1998) neben dem '"'Best Classical Recording'"' (2002) und einem Preis des '"'Alcan Montreal Jazz Festivals'"' (1987). Scott Macmillan hat für Film, Fernsehen und Radio komponiert und ist regelmäßiger Gast-Dirigent der '"'Symphony Nova Scotia'"'. Er hat Aufnahmen gemacht mit Rita MacNeil, Buddy MacMaster, Lennie Gallant and Jimmy Rankin.