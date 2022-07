„Ja, ich wurde geraten“, berichtet die Wahl-Bürenerin, die in Nijmwegen aufwuchs und erst vor zwei Jahren aus Holland in die Gemeinde Lotte übersiedelte. Schon die erste Frage von „Vera“ (am Mittag) habe die richtige Spur gelegt. Der vierte Frager, Norbert Blüm, habe dann ihren Beruf geraten. Vielleicht sei ihre geforderte „typische Handbewegung“ vor den Fragen zu offensichtlich gewesen, meint die Bürenerin.

Das Rateteam und die übrigen Prominenten habe sie gar nicht gekannt, da sie erst so kurze Zeit in Deutschland wohne, gesteht Charlotte van den Brand. Sie sei halt ein „Workaholic“. Und da sie keine Kinder habe und ihr Ehemann häufig unterwegs sei, arbeite sie meistens bis zu 50 Stunden in der Woche. Am Wochenende sehe sie sich, wenn überhaupt, die Tagesschau an, viel mehr nicht. Wie ist es überhaupt zum Fernsehkontakt gekommen? Ganz einfach. Charlotte van den Brand ist nach eigenen Angaben bei der Bramscher Tapetenfirma Rasch als Atelierleiterin beschäftigt. Vor gut zwei Jahren sei ihr die Stelle dort angeboten worden, erzählt die 43-Jährige, die die Arnheimer Kunsthochschule mit dem Abschluss als „freie Künstlerin“ verlassen habe.

Im vergangenen Sommer sei ein Filmteam von „Kabel 1“ auf die Bramscher Firma zugekommen, um dort für „Was bin ich?“ einige berufstypische Szenen zu drehen, mit ihr als Atelierleiterin. „Alle Kollegen haben dichtgehalten“, sagt der „TV-Star“. Einige Zeit später seien dann in Köln die Aufnahmen für die eigentliche Sendung gemacht worden. „An einem Tag wurden drei Sendungen produziert“, so die Bürenerin. Vor ihrem Auftritt habe es einige Stellproben gegeben, und sie sei geschminkt worden „wie nie zuvor“.

So viel kann verraten werden: Von den Sparschweinen, die ihr Moderator Björn-Hergen Schimpf heute Abend anbietet, wird die 43-Jährige das orangefarbene wählen. „Oranje aus Tradition“, sagt sie. Welchen Beruf die Atelierleiterin denn nun exakt bekleidet, wie erwähnt, „Nobbi“ Blüm wusste es, können die Fernsehzuschauer heute Abend erfahren.

Übrigens: Die gebürtige Niederländerin hat bislang nur wenige kleine „Lebensunterschiede“ in Deutschland festgestellt. Eine kleine Umstellung bedeuteten die kürzeren Geschäftsöffnungszeiten am Samstag. Kulinarisch habe sie die Liebe zur Vielfalt beim dunklen deutschen Brot entdeckt. Stärkeren Kaffee und „Vla“ (dickflüssiger Pudding) bringe sie sich indes aus der Heimat mit. Die Euro-Einführung sei ideal, meint sie. Nun sei offensichtlich, dass „Ikea Holland“ teurer sei als das identische deutsche Sortiment.