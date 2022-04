Doch der imposante Kuppelbau erscheint Einheimischen wie Touristen derzeit noch wie eine Fata Morgana, so jungfräulich blass wirkt der Sandstein, so märchenhaft richtet sich das Gotteshaus in der Altstadt auf, wo jahrzehntelang ein Trümmerhaufen an die Schrecken des Krieges gemahnte.

"Es kommt mir vor wie ein Wunder", sagt die Dresdnerin Gertraude Amthauer. "Jedes Mal, wenn ich um die Ecke komme und sehe die Frauenkirche, kann ich es nicht glauben." An diesem Sonntag, dem 60. Jahrestag der alliierten Bombenangriffe, können die Menschen in der sächsischen Metropole zum ersten Mal einen Blick in ihre "Kirche des Herzens" werfen. "In der restaurierten Halle dürfen Kerzen aufgestellt werden", verspricht Baudirektor Eberhard Burger.

Zugleich ist eine Veranstaltung zwischen Deutschen und Engländern geplant, die - so Burger - für den "Geist der Versöhnung" stehe. Geistliche aus Coventry werden dem Bischof der evangelischen Landeskirche, Jochen Bohl, ein Nagelkreuz übergeben. Das Original besteht aus Nägeln, die man in den Überresten der alten Kathedrale von Coventry nach ihrer Zerstörung durch deutsche Bomberflugzeuge im Jahre 1940 gefunden hatte.

Welche katastrophalen Zerstörungen die Bombardierungen der alliierten Bomber am 13. und 14. Februar 1945 in Dresden hinterlassen haben, erkennt man am besten aus der Vogelperspektive: Seit zehn Tagen ist es möglich, der Frauenkirche "aufs Dach zu steigen". In 67 Metern Höhe bietet die Aussichtsplattform unter der Turmhaube einen spektakulären Blick über die Altstadt und das malerische Elbtal. Doch schnell wird dem Betrachter bewusst, dass das wiederaufgebaute Ensemble aus Zwinger, Semper-Oper, Hofkirche und anderen Bauten nur ein Bruchteil der einst barocken Pracht ist. 35000 Menschen starben in dem Feuersturm, zehnmal mehr wurden obdachlos, 25000 Häuser und 90000 Wohnungen brannten aus.

Die Frauenkirche, das zwischen 1726 und 1743 ent-standene Meisterwerk des Baumeisters George Bähr, wurde damals ebenfalls schwer getroffen. Doch erst am 15. Februar stürzte sie mit einem lauten Knall in sich zusammen, nachdem das Holzgestühl Feuer gefangen und den Sandstein marode gemacht hatte. Dem ehemaligen sächsischen Chefkonservator Professor Hans Nadler ist es zu verdanken, dass die Trümmer nicht abtransportiert wurden. Er ließ später 856 Steine vermessen und "archivieren". Erst 1966 erkannte das DDR-Politbüro die Symbolträchtigkeit und erklärte die Ruine zum Mahnmal. Seit 1982 erinnern Kerzenmärsche an den "Ort des Friedens".

Nach der Wende sendete eine Initiative um den Theologen Karl-Ludwig Hoch den "Ruf von Dresden" in die ganze Welt, der um Spenden zum Wiederaufbau bat. Am 5. Dezember 1994 gründete sich der "Osnabrücker Förderkreis", nachdem Fritz Brickwedde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, zuvor 500 Freunde, Geschäftspartner und Prominente angeschrieben hatte. "Unser Ziel, eine halbe Million Euro zu sammeln, haben wir erreicht", resümiert Brickwedde, der erst vor wenigen Tagen wieder einen Scheck über 50000 Euro nach Dresden brachte. Mit der gesamten Summe wurde Pfeiler C und die Wendelrampe finanziert. Über "Osnabrück" führt somit der Weg in den Himmel - naja, nicht ganz: auf die Aussichtsplattform.