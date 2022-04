Nach der Lesung erzählte die mehrfach ausgezeichnete Autorin dann von der Entstehung ihres Romans. Von den zwei Jahren Arbeitszeit seien allein eineinhalb Jahre nur auf die Recherchen zum Thema entfallen. Dabei sei es aber nicht nur um den historisch richtigen Kontext gegangen. Vielmehr müssen die Charaktere der einzelnen Figuren des Romans vollständig ausgeleuchtet sein, um mit ihnen arbeiten zu können, da diese sonst nicht glaubwürdig wirkten, erklärte Tanja Kinkel.

Die Idee zu ihrem neuen Werk sei zufällig während eines Urlaubs in Ägypten entstanden. Da habe sie sich Postkarten mit Drucken aus dem 19. Jahrhundert gekauft. Über den Künstler, der sich für die Drucke verantwortlich zeigte, sei sie auf die Belzonis gestoßen. Ihr besonderes Interesse habe dabei Sarah gegolten. Die Frau habe sie in ihrer Selbstbestimmtheit nicht mehr losgelassen, so dass sich schließlich einen historischen Roman über sie verfasst habe.