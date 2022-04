Schon zum Start um 10 Uhr ist der Platz rappelvoll. '"'Optimal'"', freut sich der Vorsitzende Wolfgang Schulz über die Resonanz. Der Oldtimer-Treff in Osnabrück findet vergleichsweise früh im Jahr statt. Im Winter wird geschraubt und das Ergebnis nun vorgeführt. Dazu tauschen sich die Sammler aus: Wie alltagstauglich ist das Modell? Wie schwer sind Ersatzteile zu beschaffen? Kennt jemand möglicherweise einen Händler? '"'Bei so einem Treffen sind alle zusammen. Es ist wie ein Familiengeburtstag'"', beschreibt Rösler die Stimmung.

Neben den Oldtimern der Clubmitglieder bringen die Besucher ihre historischen Vehikel mit, der Verein Traditionsbus Osnabrück ist mit seinem Aushängeschild, einem Büssing 4500T, Baujahr 1955, vertreten. Daneben stehen historische Motorräder oder Trecker. Im hinteren Bereich des Platzes reihen sich ein 1978er-Porsche 924, hervorgegangen aus einer Kooperation mit VW, ein Citroën 2CV von 1959, besser bekannt als Ente, und ein Adler-Trumpf-Junior von 1939, der als Spezialauftrag von Karmann gebaut wurde, aneinander. Eigentümer des Letzteren ist Erwin Büttner, der ihn vor fünf Jahren gekauft hat: '"'Ich mache alle Reparaturen selber'"', erzählt er. In seiner kleinen Werkstatt hat er mehrfach das defekte Getriebe auseinandergenommen und mit Ersatzteilen wieder instand gesetzt.

Eine große Kunst besteht darin, den lieb gewonnenen Wagen mit den passenden Details auszustatten. Rösner ist zu dem Treff mit einem Großen DKW 36 F 93 von 1957 vorgefahren. Groß daher, weil die Modellreihe eine zehn Zentimeter breitere Karosserie als das Vorgängermodell F91 besaß. Die Innenausstattung war hinüber, Zierrat wie Radkappen fehlten. Diese ergatterte er schließlich beim Internet-Auktionshaus eBay zu einem günstigen Kurs von 35 Euro.

Aber auch wenn es immer etwas zu basteln gibt: Die Oldtimer sind im Vergleich zu heutigen Automobilen mit ihrer anfälligen Elektronik wirklich langlebig. Das weiß etwa Adolf Wüstefeld, dessen Opel Diplomat B von 1977 bereits 513000 Kilometer gelaufen hat. Das gilt auch für den 1964er-Mercedes 220 Sb W 111 von Heinrich Brunemann: '"'Der wird die heutigen Wagen alle überleben.'"' Zuvor musste er allerdings viel Arbeit investieren, da Innenausstattung und Technik in '"'desolatem'"' Zustand waren. Das Besondere an seinem Auto: Es war das erste mit Sicherheitskarosserie wie Knautschzone und stabilem Fahrgastraum. Auch das kann Wüstefeld bestätigen, der in einem Fotoalbum die passenden Fotos dabeihat. In diesem Modell hatte er 1967 einen schweren Unfall und überlebte wohl nur durch die damals neuartige Bauweise.