Hickelkasten gibt es auf der ganzen Welt. Spieleforscher haben entdeckt, dass Kinder in Birma auf einem ähnlichen Diagramm hüpften wie Kinder in den USA. Allein in Deutschland gibt es bis zu zwanzig verschiedene Muster, in denen herumgesprungen werden kann. Auch die Art des Hüpfens variiert: In manchen Ländern hüpfen die Kinder in gebückter Haltung, anderswo halten sie die Hände in den Hüften.