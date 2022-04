„Es ist halt so, wie es ist“, zeigt auch Eickholt deutliche Zeichen von Enttäuschung, dass das Projekt zunächst scheiterte. Es gebe wohl Stress in dem Wohngebiet, deutet er an. Und weiter. „Wenn Akzeptanz überhaupt nicht vorhanden ist, muss man nach Alternativen suchen.“ Man werde sich andere Flächen in unmittelbarer Nähe ansehen. Als Standort für ein Basketballfeld In Betracht kommt demnach unter anderem der Bolzplatz an der Straße „Im Brook“. Auch hat ein Landwirt der Gemeinde eine Fläche zum Kauf angeboten, die ebenfalls für ein Spielfeld geeignet wäre. Noch ist nichts entschieden, und Eickholt will „auf alle Fälle etwas für die jungen Basketballer tun“.

Die Gemeinde brauche das ehrenamtliche Engagement, sagt Eickholt. Umso bedauerlicher sei es, dass den Initiatoren des Basketballfeldes ihr Einsatz „im Moment überhaupt nichts bringt“. Das sei auch ein schlechtes Signal für alle, die sich an anderer Stelle engagieren wollten, bedauert Eickholt das Scheitern. Nach den ursprünglichen Plänen der Initiatoren hätte die Gemeinde das Spielfeld keinen Cent gekostet. Sämtliche anfallenden Arbeiten wollten sie selbst ausführen.

Das muss nun warten, bis eine neue Fläche gefunden wird, die dann auch von allen Nachbarn akzeptiert wird.