Das hatte man schon vor mehr als 28 Jahren erkannt, als die Trasse bereits in "trockenen Tüchern" schien, und daran hat sich auch heute nichts geändert. Im Gegenteil: Vieles, was in den letzten Jahren in Sachen Verkehrsführung ausprobiert wurde, blieb Stückwerk - und musste es aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in der City (enge Straßen, Haseverlauf) wohl auch bleiben. Es wurden zwischenzeitlich kurzfristige Maßnahmen wie die Schließung der Hasestraße stadteinwärts ergriffen. Sie stellten jedoch keine Patentlösung dar.