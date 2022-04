Mit viel Kampf und einer längeren Pause im zweiten Satz (0:11) setzte sich Andreas Mausolf gegen Greteschs Spitzenspieler durch. Um ein Haar wäre dem bislang noch sieglosen Wedler gegen die noch ohne Niederlage agierende Annette Mausolf die Sensation gelungen. Der Gegner führte bereits 2:1 und war auch im vierten Satz nicht chancenlos. Letztendlich musste sich der Gegner doch ihrer größeren Routine und seinen eigenen schwachen Nerven beugen und der Heseperin zum Sieg gratulieren.

Die ansteigende Form der letzten Spiele konnte Schilling nicht mit in die Partie hinüber retten. Der Heseper verlor mit 1:3. Überhaupt keine Mühe und immer noch einen Blick für den Nebentisch hatte Hidding in seinem Einzel. Biernacki wäre beinahe über sich selber gestolpert, konnte seine 2:0-Führung aber am Ende doch noch in einen 3:2-Erfolg retten. Gewohnt kämpferisch zeigte sich Bartsch in seinem Einzel und entschied die Partie 3:1 für sich.

Die Geschwister Mausolf gewannen schließlich jeweils mit 3:1 und markierten die Schlusspunkte an einem Spieltag, der wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg erbrachte.