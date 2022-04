Denn in der Vergangenheit konnte das Haus weder künstlerisch mit dem frechen Musiktheater der Komischen Oper mithalten noch mit den Quoten der Staatsoper glänzen. Zu ungeliebt war dafür Komponisten-Intendant Udo Zimmermann, zu glücklos agierte Kirsten Harms.

Nun kommt mit Dietmar Schwarz ein Mann ans Ruder, der sich in erstklassigen Häusern profiliert und jetzt dem Basler Theater die Auszeichnung „Opernhaus des Jahres“ erarbeitet hat. Auch dürfte er gelernt haben, wie man sich gegen scharfen Wind schützt: Der bläst dem Theater auch am Oberrhein ins Gesicht. In Berlin weht er nur schärfer.