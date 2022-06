Am letzten Tag seiner Nahost-Reise kam Westerwelle am Sonntag mit Ägyptens Präsident Husni Mubarak und dem jordanischen König Abdullah II. zusammen. Anschließend traf er in Damaskus den syrischen Staatspräsidenten Baschar al-Assad. Die drei Länder gelten in der Region als Schlüsselstaaten, ohne die der Friedensprozess nicht wieder in Gang kommen kann.

Zu den Gesprächsthemen in Damaskus gehörten neben dem Friedensprozess auch der Streit um das iranische Atomprogramm. Die USA und Israel werfen Assad vor, immer noch Terroristen zu unterstützen. Angeblich soll Syrien auch sogenannte Scud-Raketen an die radikal-islamische Hisbollah- Miliz im benachbarten Libanon geliefert haben. An Berichten über eine solche Aufrüstung gibt es aber Zweifel.

Westerwelle sagte, Syrien sei für eine «konstruktive Lösung» in der Konfliktregion unerlässlich: «Wer den Friedensprozess im Nahen Osten unterstützten will, der muss auch das Gespräch mit Syrien suchen.» Im Gegenzug erwarte Deutschland von Syrien aber auch, «dass es bereit ist, die moderaten Kräfte zu unterstützen».

Derzeit finden zwischen Israelis und Palästinensern nur indirekte Gespräche unter Vermittlung des US-Sondergesandten George Mitchell statt. Westerwelle sagte, Ziel der Bundesregierung sei es, auf den Wiedereinstieg in direkte Friedensverhandlungen hinzuwirken. «Dafür sind die indirekten Gespräche ein wichtiger Schritt.»

Bei einem Besuch des Bundeswehr-Kontingents vor der libanesischen Küste lobte Westerwelle die Arbeit der annähernd 240 Soldaten. «Dass dieser Einsatz ganz augenscheinlich erfolgreich ist, kann niemand bestreiten», sagte Westerwelle auf einer Fahrt mit dem Patrouillenboot «Kulmbach». Der FDP-Chef legte sich aber noch nicht darauf fest, ob die deutschen Soldaten im Libanon bleiben werden.