Die wohlverdiente Belohnung kam in Form eines Spielmobils, das am letzten Schultag mit einer Vielzahl der unterschiedlichsten Fortbewegungsmittel die Grundschüler begeisterte. Mit dem Wettbewerb stellte der süddeutsche Hersteller Holz-Hoerz ein Sportgerät in den Mittelpunkt, das in besonderer Weise Koordination und Gleichgewichtssinn fördert. Der Besuch des Spielmobils freute unterdessen nicht nur die Schüler. Schulleiterin Ulrike Margraf betonte: „Es ist schön, einmal ein solches Bewegungsangebot für die Kinder machen zu können.“