In der Asche des betreffenden Ofens seien Nägel und Pigmentreste gefunden worden, die aus der Herstellungsepoche der gestohlenen Bilder stammten, sagte Ernest Oberländer-Tarnoveanu, Direktor des Historischen Museums in Bukarest, der Nachrichtenagentur dpa. In Rotterdam waren im Oktober 2012 sieben Meisterwerke von Picasso, Matisse, Monet, Gauguin und anderen gestohlen worden.

Oberländer-Tarnoveanu sagte, es obliege der Justiz festzustellen, ob es sich bei dem verbrannten Material wirklich um die gestohlenen Bilder handle. Sollte dies der Fall sein, wäre es «ein Akt unglaublicher Wildheit» und «unehrenhaft für uns».

Allerdings gebe es viele Indizien: Die Asche enthalte Dinge, die «unmöglich» zufällig in den Badezimmer-Ofen im ostrumänischen Dorf Carcaliu gelangt sein könnten: Kleine Nägel aus Stahl und Kupfer zur Befestigung der Leinwand, die «nicht industriell hergestellt» worden seien und demnach aus dem 19. Jahrhundert stammten. Dies sei das entscheidende Indiz. Gefunden wurden zudem Reste von Grundierstoff aus Kreide und Leim sowie mineralische Pigmente für Ölfarben - lauter zeittypische Materialien.

Der Prozess gegen die zwei Männer, die den Raub in Rotterdam verübt haben sollen, sowie vier Komplizen beginnt am 13. August in Bukarest. Die als Komplizin mitangeklagte Mutter eines der mutmaßlichen Räuber hatte der Staatsanwaltschaft gestanden, alle sieben Bilder in ihrem Ofen verbrannt zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft haben die zwei Männer die Bilder binnen knapp drei Minuten aus dem Museum geraubt. Zugang hätten sie sich mit einem einfachen Schraubenzieher verschafft, durch eine für Notfälle vorgesehene Hintertür. Tage vorher hätten sie diese Tür begutachtet. Sie hätten die Bilder aus den Rahmen gelöst, in Kopfkissen verpackt, nach Rumänien gebracht und erfolglos versucht, diese in Bukarest zu verkaufen. Mitangeklagt ist ein Mann, der versucht haben soll, einen Verkauf zu vermitteln.

Nach der Festnahme eines der mutmaßlichen Einbrecher habe dessen Mutter laut deren eigener Aussage die Bilder immer wieder an verschiedenen Orten vergraben - darunter auf einem Friedhof. In Panik habe sie sie dann verbrannt, um Beweismittel zu vernichten.