Nach Angaben von Arno Ester, Geschäftsführer der Stadtwerke Lingen, der am Mittwochabend in dieser Sache vor den Mitgliedern des Planungs- und Bauausschusses der Stadt Lingen referierte, ist nicht nur der 1. Bauabschnitt in Höhe Lindenstraße baureif, sondern auch die Finanzierung der ganzen Maßnahme scheint so gut wie in trockenen Tüchern.