Nach den Worten von Hilbers soll die insgesamt 23 Hektar große Anlage - davon sind 18 Hektar Wasserfläche - Anziehungspunkt in der gesamten Region werden. Der motorisierte Verkehr soll über den Hermelingdiek an die Freizeitanlage herangeführt werden, Radfahrer und Fußgänger über die Fledderstraße. Der See entsteht nach der Sandentnahme für den Autobahnbau. Geplant sind u.a. ein Badestrand, eine Wasserskianlage und ein Jugendzeltplatz.

In puncto ,,Finanzierung der A 31" appellierte der stellvertretende Bürgermeister Heinz Welling an die Betriebe, sich der Aufforderung von IHK und Handwerkskammer nach freiwilligen Spenden nicht zu verschließen. ,,Von der Autobahn profitieren wir alle", hob Welling hervor. Ins gleiche Horn stieß Bürgermeister Burkhard Lühn. Er machte deutlich, dass man in Alt-Wietmarschen den Tag der Fertigstellung der A 31 herbeisehne. Wegen des noch fehlenden Lückenschlusses - 42 Kilometer müssen noch gebaut werden - quält sich der Verkehr zurzeit durch Alt-Wietmarschen, wodurch die Bevölkerung nach den Worten von Lühn sehr belastet wird.

Die ersten Zeichen für den kommenden Autobahnbau sind inzwischen in der Gemeinde sichtbar. Wie Eling mitteilte, mussten an der Südseite der L 45 zwischen Lohne und Wietmarschen auf einer Länge von 800 Metern leiderEichen gefällt werden, die vorher Bestandteil einer kilometerlangen Allee waren. In diesem Bereich soll eine Brücke erstellt werden, um die Landesstraße über die Autobahn zu führen. Das Straßenbauamt Lingen wird auf der früheren Hofstelle Brink an der L 45 ein Baubüro einrichten.

Des weiteren wurde eine zweite Brücke ausgeschrieben, um die Straße ,,Auf der Haare" über die A 31 zu leiten. Außerdem sind laut Eling verschiedene Baustraßen und -wege ausgeschrieben worden.

Für die übrigen zehn Brückenbauwerke in der Gemeinde laufen gegenwärtig die vorbereitenden Arbeiten zur Ausschreibung. Das größte Brückenbauwerk wird die Überführung der A 31 über den Ems-Vechte-Kanal im äußersten Süden der Gemeinde darstellen. Als Baustellenzufahrt ist die Verbindung K 36-Hammweg-Südstraße und Heideweg vorgesehen. Eling: ,,Die Gemeinde muss davon ausgehen, dass die Gemeindestraßen erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden."

Die Gemeinde sei daher bestrebt, mit dem Straßenbauamt und den bauausführenden Firmen eine Vereinbarung herbeizuführen, wonach die betroffenen Gemeindestraßen nach Erstellung dieser Brücke erneuert werden. Man wolle die Gelegenheit beim Schopfe nehmen und auf einen Ausbau der Südstraße in einer Breite von 4,50 Meter Breite drängen.