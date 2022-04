Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Wer ist aktiv mit Behinderten? 12.03.2006, 23:00 Uhr

Das Bildungs- und Freizeit werk der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (HHO) bietet für Menschen mit einer Behinderung Freizeitaktivitäten an. Mit Blick auf die neue Behindertenwerkstatt an der Oststraße werden daher nun auch in Melle Leute gesucht, die Spaß an ehrenamtlicher Arbeit mit behinderten Menschen haben.