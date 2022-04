Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Wer hat das skurrilste Schaufenster? 22.07.2002, 22:00 Uhr

Nach einem Jahr Pause stellt sich in diesem Jahr zum vierten Mal in Dissen die Frage: „Wer hat das skurrilste Schaufenster?“ Auszubildende zum Schauwerbegestalter am Berufskolleg Senne in Bielefeld haben ihren kreativen Ideen freien Lauf gelassen und insgesamt 16 Schaufenster in der Dissener Innenstadt aufgepeppt.