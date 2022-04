Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Wenn Lehrer sich vom Kasten stürzen 03.01.2007, 23:00 Uhr

Konfliktbearbeitung und Gewaltprävention an Schulen: Nie waren diese Themen aktueller als heute. Im Rahmen des interkommunalen Präventionsprojekts PAC (Prävention als Chance) nehmen zurzeit 25 Lehrer verschiedener Schulen aus Bramsche und Bersenbrück an einer Fortbildung für Konfliktbearbeitung teil. Was dabei von den Lehrern verlangt wird, hat nicht nur ein Teilnehmer mit den Worten kommentiert: "Wenn das meine Schüler sehen würden."