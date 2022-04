Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Wenn im Alltag die Illusionen zerplatzen 24.05.2007, 22:00 Uhr

Konzert zu den Schumanns Szenen eine Ehe: Er, der geniale Komponist, und sie, die gefeierte Pianistin, verlieben sich in jungen Jahren. Als sie heiraten, ereilt sie der Alltag: Er fühlt sich durch ihr häusliches Klavierspiel in seiner Kompositionstätigkeit beeinträchtigt, sie ist angeekelt von seinen Alkoholeskapaden. Die so zum Scheitern verurteilte Ehe endet mit seinem Tod in einer Heil- und Pflegeanstalt.