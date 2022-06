Wenn alle Betroffenen sich diese Sendung ansehen, wird sie ganz hoch in den Quoten landen, denn es sollen vier Millionen Menschen in ganz Deutschland sein. Aber es werden nicht alle Betroffenen die Dokumentation "Fix und fertig - Burn-out, die Krankheit, die so viele trifft" einschalten. Sie werden sich entweder nicht dazuzählen, oder aber zu tun haben. Denn der Stress ist die Krankheit, und der Kranke ist lange unfähig, das zu erkennen.

Filmautorin Annekathrin Wetzel hat zwei Menschen vor die Kamera geholt, die das Burn-out-Syndrom in eine existenzielle Krise und beinahe sogar in den Tod gestürzt hätte: Andreas, einen IT-Spezialisten, für den sich die Spirale aus Schulden, Stress und familiären Problemen immer schneller drehte, bis er eine Woche lang ziellos durch Düsseldorf irrte und dann mit aufgeschnittenen Pulsadern in einer Kirchenbank entdeckt wurde. Und Bettina, die als Wellness-Beraterin im Beruf voll eingespannt war, drei Kinder groß- ziehen musste, den Haushalt versorgte und im Ehrenamt dann die allerletzte Energie ließ, bevor sierestlos erschöpft zusammenbrach.

Andreas war irgendwann lieber im Büro als zu Hause, nachdem es zu Hause immer Stress gab, weil er so viel Stress im Büro hatte. Auf diesen Irrsinn lässt sich für ihn das Symptom zusammenfassen, doch bei anderen kann es sich anders zeigen. Allen gemein ist das Ende in einer schweren Depression und die totale Hilflosigkeit in der Krise.

Der Film tut gut daran, nicht wie andere Dokus zwischen allzu vielen Fällen hin und her zu springen. Und er hat eine Eindringlichkeit, die manch einen zum Nachdenken bringen sollte.