Wenn das Moskau feiert, dann ist es immer feucht 04.08.2001, 22:00 Uhr

August 1926 regnete es in Osnabrück in Strömen. An diesem Tag öffnete das Moskaubad zum ersten Mal seine Pforten. 75 Jahre später goss es wieder. Die Tradition, so scheint’s, ist erhalten geblieben.