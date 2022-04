Insgesamt 145000 Euro werden aus dem Konjunkturpaket II genommen, um die neuen Angebote zu finanzieren. Das Geld wird benutzt, um Themenspielplätze am Ruller Weg und an der Weimarer Straße zu errichten. 40000 Euro kostet der Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes am Willy-Brandt-Platz. Dort werden neben Spielgeräten für Kinder auch eine Boule-Bahn und Fitness-Geräte für Jugendliche, Erwachsene und Senioren errichtet.

Noch Zukunftsmusik sind die Bauten von mindestens 10000 Quadratmeter großen Großspielplätzen auf dem frei stehenden Gelände am Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße, auf dem Westerberg sowie im Hasepark. Dort sollen ebenfalls generationenübergreifende Angebote installiert werden.

In Workshops sollen Bürger an der Planung und dem Ausbau der neuen Spielplätze beteiligt werden. Zunächst wird das gesamtstädtische Spielplatzkonzept bei den kommenden Sitzungen der Osnabrücker Bürgerforen vorgestellt.

In diesem Spielplatzkonzept wurden Ideen formuliert, wie die Themenspielplätze der Zukunft aussehen sollen. Ein solcher Spielort ist bereits am Adolf-Reichwein-Platz verwirklicht worden, wo sich mit einer bespielbaren Hansekogge ein Teil Osnabrücker Geschichte widerspiegelt.

Am Rubbenbruchsee ist dem Konzept zufolge ein „Wasserspielplatz“ vorstellbar. Es könnten aber auch Naturspielflächen ohne Spielgeräte errichtet werden, um Kindern Naturerfahrungen in der Stadt zu ermöglichen. Dies seien „wilde“ Spielräume ohne Spielgeräte in besiedelten Bereichen, in denen sich die Natur entfalten könne, heißt es in dem Papier. Die Vielfalt natürlicher Elemente rege sowohl Kinder als auch Jugendliche zu abwechslungsreichem und selbst bestimmtem Spiel an. Ein entsprechendes Entwicklungspotenzial wiesen zum Beispiel die Freiflächen am Gemeinschaftszentrum Ziegenbrink auf.

Spielflächen auf Industrie- oder Gesteinsabbauflächen könnten einen Teil der Kulturgeschichte Osnabrücks dokumentieren und erlebbar machen. In Osnabrück wäre dies laut Spielplatzkonzept am Piesberg vorstellbar.