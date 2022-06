Selbst als bügelfrei gekennzeichnete Hemden kommen verknittert aus der Waschmaschine, wenn diese zu voll war. Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel in Frankfurt am Main rät, die Trommel nicht ganz zu füllen. In eine Waschmaschine mit einer Maximalbeladung von 4,5 Kilogramm sollten beispielsweise nur 2,5 Kilogramm Wäsche kommen.