80 Großeinsätze wie die Expo, Fußballspiele und Evakuierungen bei Bombenräumungen, die daraus resultierenden Überstunden der Beamten und die Abordnungen der Osnabrücker Hundertschaft der Bereitschaftspolizei hätten zu einer dünnen Personaldecke geführt. Jetzt stehe Gorleben an (gestern fuhren weitere 100 Beamte aus Stadt und Landkreis dorthin) und die Beamten kämen mit je 120 bis 130 Überstunden von diesem Einsatz zurück. „Und wenn uns die Maul- und Klauenseuche erwischt, bekommen wir Probleme, den ganz normalen Dienst zu verrichten“, erläuterte Sprinkmann. Um nur einen Absperrposten 24 Stunden zu besetzen, seien statistisch sieben Beamte nötig.

„Vorbeugung lohnt sich und weder die Polizei, noch die Stadt und die vielen Institutionen dürfen in ihren Bemühungen nachlassen“, unterstrich Sprinkmann mit Blick auf die Drogenszene, die Aussiedler-Kriminalität und die Zahl der Raubdelikte. Bei Raub sei Osnabrück noch immer führend im Bereich Weser-Ems sei. Das Osnabrücker Modell mit polizeilichen Einschreiten bei gleichzeitigen Hilfsangeboten für Drogenabhängige greife nach wie vor. Trotzdem: Unter den 700 bis 900 Hartdrogenabhängigen sind 25 Prozent Aussiedler, auf deren Konto 50 Prozent der Beschaffungskriminalität gehe.

Der Anstieg der Raubdelikte um 61,86 Prozent auf 314 Taten klinge enorm. Aber darin enthalten seien allein 70 Taten eines krankhaft veranlagten jungen Mannes, der jungen Frauen die Haarbänder entrissen habe. Eine erhebliche Zunahme gab es auch bei den Betrugsdelikten: immer häufiger bestellten Osnabrücker Waren im Versandhandel ohne je die Absicht zu haben, dafür auch zu bezahlen. In diesem Jahr wurden der Polizei bereits 60 Falschgelddelikte angezeigt. „Die Zahlen werden weiter steigen, je näher die Einführung des Euro rückt. Dioe Fälscher müssen ihr gefälschten DM-Scheine loswerden“, so die Polizei.

Als gutes Instrument bei der Aufklärung von Straftaten bezeichnete der Polizeichef die Gen-Datenbanken, in denen die DNA bestimmter Straftäter gespeichert ist. Osnabrück habe sehr schnell die entsprechenden „Klienten“ zur Speichelprobe gebeten und profitiere jetzt davon. „Inzwischen können wir jede Woche durch Spuren, die wir an Tatorten finden, Delikte einem bekannten Täter zuordnen und beweisen“.

In Grenzen hält sich laut Statistik die Zahl der Staatschutzdelikte in Osnabrück. Im Jahr 2000 wurden 24 rechtsextreme , vier fremdenfeindliche und drei antisemitische angezeigt. Meist waren es Schmierereien, in einem Fall aber auch das Verschicken von 38 Briefe mit antisemitischen Inhalten.