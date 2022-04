Die Lehrer: Über die IHK-Einschätzung, dass mit der Arbeit der Schulinspektion (Schul-TÜV) auch mehr Qualität in die schulische Arbeit im Bereich Berufsvorbereitung komme, könne er nur schmunzeln, sagt Günter Brinkmann, der sich in der Wallenhorster Hauptschule federführend um das Thema Berufs- und Arbeitswelt kümmert. Nicht nur in seiner, sondern auch in vielen anderen Schulen würden die Jugendlichen vorzüglich auf die spätere Arbeitswelt vorbereitet. Aber: '"'Was verlangt man denn heute alles von den Schülern?'"', fragt Brinkmann provokant. Früher seien viele Hauptschüler bestens für den Beruf des Kraftfahrzeugmechanikers geeignet gewesen. Inzwischen sei das nur noch in wenigen Fällen so, '"'der Beruf heißt ja auch Kfz-Mechatroniker'"'. Eine Überarbeitung der Berufsbilder sei erforderlich.

Brinkmanns Kollege Michael Schwarzwald von der Osnabrücker Thomas-Morus-Schule verweist ebenfalls auf die sehr gute und mehrfach ausgezeichnete Berufsvorbereitung in seiner Einrichtung: '"'Wir machen eine ganze Menge.'"' Schwarzwald gibt den Ball zurück an die Wirtschaft - die könne noch viel mehr mit den Schulen kooperieren.

Die Ausbilder: '"'Das können wir nur gemeinsam lösen'"', sagen Alfred Steiner (Karmann) und Jürgen Stapelfeld (Georgsmarienhütte GmbH). Natürlich träfen sie immer wieder auf Bewerber mit '"'erheblichen Problemen zum Beispiel bei der einfachen Rechnung mit dem Dreisatz'"'. Dennoch: Die IHK-Umfrage sollte nicht überbewertet werden. '"'Auch wir müssen noch viel mehr machen.'"' Konkret verweisen Stapelfeld und Steiner auf ihre Überlegungen in einem Arbeitskreis mit zahlreichen Firmen der Region, '"'wo wir derzeit über weitere Fördermöglichkeiten für Hauptschüler nachdenken'"'.