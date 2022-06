Voraussetzungen des Bewerbers müssten sein: Mindestens 3500 Quadratmeter verfügbare Fläche, die gut erreichbar ist für Bürger aus Rulle und Lechtingen und sich in ausreichendem Abstand zu Siedlungen und Einzelhäusern befindet.

Der Grünabfallsammelplatz am "Peddenpohl" hat ausgedient: Die enge Zufahrtsstraße, Verkehrsgefährdungen wegen langer Rückstaus der Anlieferer sowie Belästigungen der Nachbarschaft haben den Standort bei seinem Arbeitgeber zunehmend in Misskredit gebracht. Überdies wäre der alte Sammelplatz bei einer Ausweisung weiterer Wohngebiete in der Nähe der Lechtinger Mühle ohnehin nicht mehr zu halten. Der Fachbereich Planen, Bauen und Umwelt ist daher auf der Suche nach einem alternativen Standort.

Die Einrichtung der Fläche ist vom Landkreis Osnabrück zu finanzieren, der seine Gemeinden zur Bereitstellung solcher Fläche verpflichtet hat. Die Ergebnisse der Suche hat Umweltbeauftragter Udo Stangier in der jüngsten Sitzung des Fachausschusses mitgeteilt. Welche Fläche hat die größten Chancen, Sammelstelle für das Schnittgut der Gemeinde zu werden? Dem Auswahlverfahren unterzogen wurden unter anderem drei Flächen im Norden der Gemeinde, Ackerflächen gegenüber der ehemaligen Hofstelle Doedt sowie südlich der Zufahrt zur Sandgrube Brinkhege oder eine Brachfläche an der Abfahrt zur B68.

Gegen alle Bewerber sprach die schlechte Erreichbarkeit für Anlieferer aus Rulle und Lechtingen. Auch eine Ackerfläche an der "Nassen Heide" hat schlechte Karten: Keine gute Anbindung für den Ortsteil Rulle und Rückstauproblematik zum "Pyer Kirchweg" möglich. Ackerflächen am "Sprehenbusch" im Bereich der Abfahrt A 1 sowie westlich der Boerskamp-Brücke scheiterten schon an der Grundvoraussetzung: Die Flächen gehören nicht der Gemeinde.

Keine schlechten Chancen, in die engere Wahl zu kommen, hat indes eine Fläche südlich der über die A1 geführten "Steinkamp"-Brücke, die der katholischen Kirchengemeinde Wallenhorst gehört. Ein Ankauf der Fläche könnte realisiert werden. Weiteres Profil: gute Erreichbarkeit für die Ortsteile Lechtingen, Wallenhorst und Rulle sowie keine Anlieger in der näheren Umgebung. In Sicherheit kann sich der Bewerber jedoch noch nicht wiegen, da die Suche nach alternativen Standorten noch nicht abgeschlossen ist.