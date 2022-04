Der Film mit Tahar Rahim und Niels Arestrup erhält den Prix Delluc für den besten französischen Film 2009, wie die Jury unter dem Vorsitzenden Gilles Jacob am Freitag mitteilte. Im Mai war das Gefängnisdrama bereits mit dem Grand Prix beim internationalen Filmfestival in Cannes gekrönt worden. Jeweils eine Nominierung in den Kategorien «Beste Regie» und «bestes Drehbuch» erhielt Audiards Film auch beim Europäischen Filmpreis 2009. Die Europäische Filmakademie verleiht diese Auszeichnungen an diesem Samstag in Bochum.